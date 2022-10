Restoranid võtavad juba kümnendat korda mõõtu heategevuslikul jalgpalliturniiril

Nii ka käesoleval aastal, mil heategevuslik jalgpallivõistlus oma 10. juubelit tähistab. „Mõneti on lausa uskumatu, et oleme oma turniiriga juba sellise juubelitähiseni jõudnud, aga on õnn, et meil on Eestist võtta nii palju hakkajaid restorane, kus ei peeta juba aastaid paljuks kasvõi korraks oma valged kokarüüd sportlikuma vormi vastu vahetada, et jalkamurul mõõtu võtta,“ räägib Pihel, kes ka ise pea igal aastal lisaks turniiri korraldaja rollile ka mängijana võistlusest osa võtab.

Piheli sõnul on iga-aastasest jalgpalliturniirist kujunenud Eesti kokkade ja restoranikogukonna jaoks ka omamoodi perepäev. „Tullakse kokku, et kolleege näha, jutu puhuda ja muidugi ka omadele palliplatsi ääres kaasa elada. Loomulikult on turniirile oma lemmiksöögikohtadele kaasa elama oodatud ka kõik pealtvaatajad,“ selgitab ta.

Pärnu Päikese Kool vajab uusi köögitarvikuid

Chefs’ Cupiga, mille inspiratsiooni allikaks võib pidada kunagi Kopenhaagenis toimunud Skandinaavia restoranide jalgpalliturniiri Foodball, on alati käsikäes käinud heategevus. Läbi aastate on turniiril osalevad restoranid toetanud heategevusliku loteriiga erinevaid Eesti väikekoole, aidates kogutud raha eest soetada vajalikke köögitarvikuid ja köögitehnikat. Juubeliturniiri ajal toimuva heategevusliku loteriiga toetatakse Pärnu Päikese Kooli, kus õpivad erivajadusega lapsed, kes vajavad igapäevaelus natuke rohkem tuge ja abi. Sel sügisel avatud uues koolihoones on ka eraldi klassiruum kodunduse tundide läbiviimiseks. Suurt rõhku pannakse praktilistele oskustele ning alates 6. klassist on lastel 3 tundi nädalas, kus õpitakse muuhulgas ka toiduvalmistamist. Ehkki koolimaja on uus, on kodundusklassil puudus just sobivatest, lihtsamini käsitletavatest köögitarvikutest.