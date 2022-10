Sommeljee Annamari Nikkel selgitab: mida näitab veini aastakäik? Kas vanem vein on alati parem?

Veinimaailmas tähistatakse uue veiniaasta algust novembri kolmandal neljapäeval, kui südaööl avatakse pidulikult ja piduselt samal aastal korjatud marjadest valmistatud veinid. Beaujolais-Nouveu-est-arrive!-pidustused (‘Uus Beaujolais on saabunud!’) toimuvad alati ühel ajal. See komme on alguse saanud 19. sajandil, kui aasta esimesed veinid valmides kohalikesse söögimajadesse tarniti ja korraliku peoga lahti korgiti. Teeme selgeks, kas ütlusel „mida vanem vein, seda parem?“ on üldse mingit sisu?