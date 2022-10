KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab Eesti Veiniteel. Esimene peatus: Valgejõe Veinivilla

Esimesena läheme külla Valgejõe Veinivillasse, kus toimetavad peamiselt sommeljeedest ema ja poeg, Tiina ja Gregor. Tiina Kuuleri algatatud Eesti koduveinikonkurss on veinivalmistajate hulka toonud nii mõnegi praeguse veinitee osalise.

Olete te kuulnud Eesti Veiniteest? Kui mingil põhjusel ei ole, on tagumine aeg lähemat tutvust teha. Miks mitte teekonnal joogisaate seltskonnaga, kes erinevaid veiniteelisi külastab. Hetkel on veiniteel 17 osalist, kellest enamik teevad ise kas viinamarja- või marja-puuvilja-veine. Nii mõnigi kord mõlemat. Ja mis peamine – kõik nad ootavad inimesi ka enda juurde külla. Mõistagi tasub ette helistada ja uurida, kas päev ja aastaaeg on selleks sobivad.