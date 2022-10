Oma Maitse peatoimetaja soovitused: kuidas täita kõhtu, kui toiduhinnad aina tõusevad?

Hinnatõusud toidupoes panevad tavakäitumist veidi muutma – hind oli ka enne hinnatõuse oluline ostuotsuse mõjutaja, aga järsud üleminekud on tekitanud karmi olukorra, kus inimesed ostavad vähem ja otsivad odavamaid kaupu. Kuid asjal on ka hea pool. Võib-olla on just nüüd hea vaadata üle oma ostuharjumused.