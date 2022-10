15 minutit ilu heaks – kas sellest piisab?

Parimad stilistid on seisukohal, et naise ilusamaks tuunimine algab tema tugevuste rõhutamisest, alles seejärel võib proovida mõnd veidi probleemsemat kohta varjata.

Igal naisel on oma isikupära ja kõige ilusamad kohad ning kindlaim viis neis selgusele jõuda on end peeglis imetleva pilguga vaadata.

Head lahendused juba ootavad

Maxima iluriiulitel on head lahendused juba valmis! Kuna kõige sagedamini vajavadki aastaaegade vaheldudes iluabi nahk ja juuksed, on just nende jaoks hoolitsemiseks eriti rikkalik valik ilutooteid.

Sügisene kreem võiks olla veidi rasvasem, et tuul, vihm ja madalamad temperatuurid näole kahju ei saaks teha. Sobiva kreemi leiavad Maximast kõik - nii emad kui tütred! Kuna kvaliteetsete toodete hinnad on nii odavad, pole kahju end hellitada nii päeva- kui ka öökreemiga ning lisaks turgutada nahka mõjusa seerumiga. L´Oreali, Nivea, Garnier ja Lumene laialdane tootevalik sisaldab sobivat igale eale ja nahatüübile.

Kui aga juba kreemidest rääkida, siis kõike seda, mida pakutakse näole, tuleks pakkuda ka kaelale. Ja kuna kreemitamine on nii mõnus, siis naudib seda terve keha. Ära seejuures käsi ja jalgu unusta – nende korrashoid ütleb meie kohta tihti rohkem kui me seda usume.

Ilusad juuksed räägivad elujõust

Et ilmastik juukseid ei kahjustaks, tasub teha tutvust ka erinevate juukseõlide ja -seerumitega. Väike täiendav turgutus võib hetkega lausa imesid korda saata! Ainult et siin on tegemist ilu teenistuses olevate teaduse viimaste sõnade, mitte maagiaga. Head ilulaborid on toonud meieni suurepäraseid šampoone paljudelt erinevatelt tootjatelt ja kaubamärkidelt.