Jaekett, kes on vähem kui 11 kuu jooksul päästetud toiduga aidanud 40 000 peret Eestis

Kuigi Eesti Toidupangaga on Maxima teinud koostööd pikemalt, piirdus see varasemalt paar korda aastas toimuvate toidukorjamise päevadega. Toidupanga igapäevastesse toidukogumise ringidesse hakkas Eesti üks suuremaid jaekette regulaarselt panustama möödunud aasta 15. novembrist, kui annetajate ringiga liitusid esimesed 14 Maxima kauplust. Selle aasta veebruari alguseks oli annetavate kaupluste arv kasvanud poole võrra, küündides 21-ni.

Mai keskpaigaks, kui ka Maxima logistikakeskus hakkas toitu annetama, oli Toidupangaga liitunud kaupluste arv juba ligi 60. Kuna kesklao annetused on kaupluste omadest suuremad – korraga 100-300 kilo toitu –, siis viimase nelja kuuga on Tallinna külje all asuv Maxima Eesti logistikakeskus annetanud 11 tonni puu- ja köögivilju, 265 kilo koeratoitu ja 135 kilo kartulikrõpse. Lisaks on valmisolek Toidupangale annetada olemas ka Maxima 12 tootmistsehhis. Kesklaos ja tootmises on toidu annetamine tekkepõhine.

„Uhked saame olla selle üle, et oleme suutnud päästa suures koguses toitu ning jaganud seda puudust kannatavatele inimestele ja peredele Eestis. Vähem kui 11 kuuga on Maxima Eesti annetanud Toidupangale toitu ja muud kaupa juba 1,5 miljoni euro väärtuses,“ selgitab Volkas. Kõige rohkem on jaekett annetanud pagaritooteid nagu leib ja sai, jahutatud looma- ja linnuliha ning piimatooteid. Ka on Toidupangale läinud beebi-, lemmiklooma- ja majapidamistooteid, esmatarbekaupu ja palju muud.

Eesti Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnul on Maxima annetanud selle aasta esimese kaheksa kuuga ligi 355 000 kilo toiduaineid, millega on olnud võimalik toiduabiga aidata üle 35 000 pere. Toidupanga jagatav toidukomplekt kaalub keskmiselt 10 kilo. Sellele lisandub veel 31 400 kilo toitu, mida Maxima kauplused annetasid möödunud novembri ja detsembri jooksul. Ehk kokku on Maxima vähem kui aastaga annetanud abivajajatele ligi 400 000 kilo toitu.