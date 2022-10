Eesti vein on tasemel! Meie veinimeistrid tõid kuulsalt võistluselt mitmeid medaleid

Kuldkarikas ja 1. koht kogu viinamarja veinide kategoorias läks Uue-Saaluse Veinitalule, uhke tunnustuse pälvis nende Solaris 2021. „Hurraa!!! Oleme väga rõõmsad, et ka kõige põhjapoolsemas Balti riigis saab kasvatada ja valmistada kõrgel tasemel veini. Aitäh ka Heino Säinas, kelle Mulgimaal, Tarvastus kasvatatud marjadest see vein on valminud. Peame küll teatama, et see võidukas vein meie keldrist otsa lõppenud. Aga meelt ei tasu heita, sest uus partii juba hoogsalt mulksub ja seda on oodata eeloleval kevadel,“ kirjutab ettevõte oma Facebooki lehel.