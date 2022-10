Eesti sai kutse võistelda maailma hinnatuima kokandusvõistluse finaalis

Bocuse d'Or konkursi peadirektor Florent Suplisson: „Bocuse d'Or on avatud uutele ja põnevatele avastustele toidukultuuri vallas. Eesti on avaldanud meile alati muljet oma erilise kaasaegse gastronoomiaga, mis ammutab inspiratsiooni traditsioonilistest teadmistest ja oskustest.“

Demjanovi eestvedamisel on Eesti olnud Bocuse d'Or konkursil esindatud aastast 2007. Edu on saatnud Eesti delegatsiooni kõikidel järgnevatel aastatel, mil meeskond on saanud tutvustada kogu maailmale meie toidukultuuri eripärasid.