Müüdid, mida peame teadma puhtast toidust rääkides

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Anu Nemvalts ütles, et amet jälgib seda, et toit oleks ohutu. „Termin „puhas toit“ ei ole meie vaates päris õige. Igale toiduklassile on ette nähtud omad näitajad, mille piirnorme me jälgimegi,“ selgitas Nemvalts. „See, et toidus on baktereid või muid taimekaitsejääke, see on igati normaalne,“ kinnitas ta.