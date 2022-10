Kurnavatest mõtetest vabaks: kuidas õige menüüga depressiooni vältida ja meeleolu parandada

Laial skaalal on depressiooni haigestumise põhjusi väga palju. See võib olla psühholoogiline õpitud abitus, erinevate närvivahendusainete, nagu serotoniin, adrenaliin jt, puudus, aga ka ravimite kõrvalmõju või hoopis kofeiini, alkoholi, nikotiini lohutustarvitamise tagajärg. Paljudel tervisehäiretel, nagu kilpnäärme alatalitlus, veresuhkru kõikumised, raske haigestumine, eluviisi puudujäägid, saastunud keskkond, on kahjustav mõju närvisüsteemile. Ka pidev stress ja aju plastilisuse muutused on sageli raskesti tuvastatavad mõjurid. Depressioon röövib meilt töö- ja õppevõime, me võime kaotada söögiisu või see võib hoopis hullusti tõusta.