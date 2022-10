Uus pann ja juba jälle omadega õhtul? Võimalik, et hooldad seda valesti

Jube tüütu, kui praed kanafileed või muna ja siis avastad, et pool toidust on pannipõhja kinni jäänud. Teflonpannidega seda üldiselt esimestel kasutuskordadel ei juhtu, ka pole tarvis teflonpanni kasutades nii palju õli lisada. Kuigi need on kriimustuskindlad, ei ole teflonpannide eluiga ülemäära pikk. Üldiselt peab üks hea pann vastu viis aastat, kuid seda õigesti hooldades võib see kesta kauemgi.