Veekeetja on asendamatu köögimasin, mis on paljudes kodudes igapäevases kasutuses. Üldiselt nõuavad veekeetjad vähe hoolt, kuid katlakivi tekib kannu sisse igal juhul. See mõjutab omakorda veekeetja efektiivsust ja veekeetmine võib hakata iga päev järjest rohkem aega võtma.