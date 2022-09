Toitumisterapeut: traditsiooniline kohupiim on väärt toit saleneja toidulaual

Ideaalne valguallikas treenijatele

Suure valgusisalduse tõttu on traditsiooniline kohupiim hea valik treenijatele. Olenevalt sellest, kas tegemist on Alma koorese, lahja, rosina või vanilli traditsioonilise kohupiimaga, varieerub toote valgusisaldus 15-18 grammi piires 100 grammi toote kohta. Magustatud kohupiimatooted, näiteks Alma vanilli või rosina traditsiooniline kohupiim sobivad Holstingi sõnul hästi just trennijärgse energiat andva näksina.

„Kohupiimas leiduvad valgud on organismile kergelt omastatavad ning sisaldavad asendamatuid aminohappeid. Rikkalikult leidub neis näiteks metioniini, mis muuhulgas kaitseb maksa rasvumise eest,“ räägib toitumisterapeut kohupiima kasulikest omadustest.

Kui palju valku siis üks inimene ikkagi vajab?

„Trenni tegevale tavalisele inimesele piisab 0,8-1,2 grammist valgust keha kilogrammi kohta. Maksimaalselt võiks tarbida aga 1,5-3 grammi keha kilogrammi kohta. See tähendab, et üks keskmine 65 kilo kaaluv naine peaks tarbima 52-78 grammi valku päevas. Valku tarbides peab meeles pidama, et valkude lagundamine ja jääkainete väljutamine kokku on energiakulukas protsess, samuti tekitab see pikemaks ajaks täiskõhutunde,“ selgitab Holsting, miks kohupiim sobib salenejate ja trennitegijate menüüsse.

Lisaks toob ta välja, et kohupiim on rikas ka mineraalainete ning B-grupi vitamiinide poolest ning aitab kaasa normaalsele seedetegevusele. „Mineraalainetest leidub kohupiimas fosforit, kaltsiumit ja seleeni, vitamiinidest B12 ja B2, B3. Viimased kaks on head ka meie naha jaoks. B12 aga oluline närvisüsteemile ja aneemiate ennetamiseks. Kohupiimale hapuka maitse annavad piimhapped, mis soodustavad toitainete imendumist ja seedimiseks vajalike ensüümide tootmist.“

C-vitamiin on kohupiima sõber