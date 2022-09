VIDEORETSEPT | Valmista kodus või lõkkel - lihtne hautis puravikega

Ilmselt pole hautis esimene toit, mis lõkketoiduna pähe turgatab. Sellest hoolimata on tegemist suurepärase kõhutäitega igale matkalisele, mida pole sugugi keeruline valmistada. Eriti just nüüd, sügisel, mil loodus pakub maitseelamuse rikastamiseks roa sisse ka erinevaid söögiseeni. Puravikud on nende hulgast vahest parimaks valikuks, sest neid on lihaka viljakeha ja käsnja torukeste kihiga kübara all võrdlemisi lihtne ära tunda. Lisaks ei vaja suur enamus nende hulgast ka kupatamist, mis tähendab, et neid võib otse pannile või potti pista.