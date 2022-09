Legendaarses Kofkini Pingviini jäätise kohvikus avas uksed uus hubane restoran Rae kelder

„Meie eesmärk on olla restoran, kus pakutakse alati stabiilse kvaliteediga maitsvat toitu. Siia võib tulla nii romantilist õhtut veetma kui ka sõprade ja perega tähtpäevi tähistama. Samuti võib broneerida restorani tööalaseks sündmuseks, olgu siis tegemist koosoleku, seminari või koolitusega. Kohti on restorani saalis mugavalt 30 inimesele, lisaks on meil aprillist oktoobrini avatud terrass otse Raekoja platsil,“ tutvustab Kuuspu.

Kui tavaliselt oleme harjunud, et uues avatavas toidukohas on kogu siseinterjöör timmitud viimase detailini, siis Rae keldri puhul on restorani lõplik sisekujundus Kuuspu sõnul alles kujunemas. „Meie jaoks oli kõige olulisem saada valmis köök – see on iga toidukoha kõige tähtsam ruum. Kuna restorani rajamise mõte tekkis alles augustis ja oli suur soov juba sel hooajal kindlasti uksed avada, siis jäi sisekujunduse kavandite loomiseks vähe aega. Ent külastajad on öelnud, et see meeldib neile väga, sest siin on iga kord oodata midagi uut – mõni detail, uus mööbliese või maal seinal.“