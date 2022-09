5 hullutavalt head hommikueinet kohupiimast

Ahjusaiad kohupiimakleidis

Hommikuste võileivakatete troonil juba päris pikka aega mugavalt laiselnud singil ja juustul on aeg koht loovutada Alma traditsioonilisele kohupiimale. Just nii – ahjus tehtud kohupiimasaiad ehk see mõnusalt magus ja hästi lõhnav nostalgiline mälestus lapsepõlvest on tagasi. Selle lihtsa hõrgutise valmistamiseks sega kohupiim natukese hapukoore, muna ja soovi korral suhkruga, kanna segu saiaviiludele ning pista seejärel ahju küpsema. Parima tulemuse saamiseks kasuta kindlasti just seda õiget, suurte teradega Alma traditsioonilist kohupiima. Saiad on kohupiimaselt kohevad ja maitsevad niisamagi, kuid soovi korral võid neile peale panna ka moosi, marju või mett.