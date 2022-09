KUULA | Uma Mekk toob kokku Võrumaa parimad maitsed

8. oktoobril toimub Uma Mekk nime all juba 13. suurlaat, mille fookus on just Võrumaa maitsetel ja toitudel. Muu hulgas on laadal esindatud ka Metsavenna Meierei piimatooted, eelkõige just nende kuulsad juustud. Peremees Meelis Mõttus lubas pakkuda laadal ehtsat raclette.