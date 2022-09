Romantilise rannatee saladused ootavad avastamist

24. septembril avavad 24 põnevat paika oma uksed, et näidata lähedalt rannarahva elu, toredaid restorane või salapäraseid matkateid. 300 kilomeetrit, Virtsust, Lihulast kuni Häädemeesteni, on piisavalt pikk teekond, et leida enda jaoks need põnevad kohad, mida külastada.