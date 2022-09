Kui rasvavaba on kuumaõhufritüüriga küpsetamine tegelikult?

Paljude perede köögilauale on ilmunud uus köögimasin – kuumaõhufritüür. Tegemist on sisuliselt ahjuga ja „fritüür“ on nimetusse pigem moe pärast külge kleebitud. Miks siis lisaks tavaahjudele on hakatud eelistama just seda masinat, mis köögipinnal arvestatava koha hõivab? Põhjusi on mitu.