Kõige klassikalisemad retseptid! Marineeritud metsaseened viiel moel, just nii, nagu vanaemad alati teinud on

Kausike marineeritud seentega kuulub lahutamatult iga peolaua juurde. Kuigi vahel on tore eksperimenteerida uute ja põnevate maitsetega, on just need kõige klassikalisemad retseptid need, mis kindla peale töötavad ja mille järgi valmistatud seened laualt kõige kiiremini kaovad.