Maailmakuulsad kunstnikud ja Fotografiska kunstiharidust ei küsi

Hetkel on Fotografiskas avatud neli eripalgelist näitust. Hiljuti avatud Fotografiska For Life erinäituse „Eriline on tavaline“ eesmärk on murda psüühilise erivajadusega inimesi ühiskonnas saatvaid stigmasid. Kunstnikud kujutavad Eestis elavaid psüühilise erivajadusega inimesi ja nende tegemisi erinevate lähenemisnurkade kaudu – Silvia Sosaar (EST) on läbi viinud videointervjuud, Anna Pazucha (EST) on jäädvustanud psüühiliste erivajadustega inimeste loomingut, Julia SH (SWE) aga keskendus portreefotodele.