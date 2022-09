Uus rakendus pakub kvaliteetset toitu poole odavama hinnaga

Keskkonnaministeeriumi eelmisel aastal tellitud uuringu kohaselt tekib Eestis aastas 167 000 tonni toidujäätmeid. Umbes poole sellest moodustab raisku läinud toit. Maailmas visatakse igal aastal ära üle 900 miljoni tonni toitu. Kui kogu see kogus veoautodele laadida, siis moodustuks rida, mis ulatuks seitse korda ümber maakera.



ResQ Club on võtnud südameasjaks panna ulatuslikule toidu raiskamisele piir ning teha samal ajal sarnaselt Soomele ka Eestis elavatele inimestele soodsalt kättesaadavaks lähedal asuvate restoranide, kohvikute, toidupoodide ja hulgimüüjate toit, mis muidu läheks ära viskamisele.



„Toiduraiskamine on nii ulatuslik probleem, et toidujäätmetest tekkivat heitkogust saab suuruselt võrrelda kogu maanteetranspordist tekkiva negatiivse mõjuga keskkonnale. Ometi on just toidu raiskamine midagi, millele on võimalik käitumist muutes hõlpsasti piir panna,“ kinnitas ResQ Clubi Eesti turu juht Anett Kislov.



ÜRO kestliku arengu eesmärgi kohaselt tuleb kogu maailmas 2030. aastaks vähendada jaekaubanduses ja tarbimises ühe elaniku kohta tekkivaid toidujäätmeid vähemalt poole võrra. „Praegu käivad Tallinnas aktiivselt läbirääkimised toidupäästjate ringi suurendamiseks nii restoranide, kohvikute kui ka kauplustega. Alles äsja liitusid platvormiga pealinna R-Kioski mugavuspoed ning kõik Caffeine kohvikud,“ lisas Kislov.



Kokku on ResQ Club abil rahvusvaheliselt päästetud rohkem kui kaheksa miljonit toiduportsjonit. Eestis alustati tegevusega Tallinnas ning hetkel on siin rakenduse kasutajaid umbes 12 000. Esimesed kaupmehed on rakenduses müügiga alustanud juba ka Tartus.



„Toidu raiskamine on mugavuskaubanduse üks suuremaid väljakutseid. Kui seni oleme sisuliselt viiendiku oma müügist maha kandnud ja ära visanud, siis ühel hetkel otsustasime, et nüüd on vaja muutust,“ kirjeldab R-Kioski mugavuspoode ja Caffeine kohvikuid haldava Reitan Convenience Estonia innovatsioonijuht Berit Heinmets.