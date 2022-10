Vaata treilerit! Maailmakuulus „MasterChef“ alustab Eesti esmahooajaga

„MasterChef“ on kokasaade, mis õpetab päriselt paremini süüa tegema. Kuigi saates on oodata osalejate proovile panemiseks ka päris keerulisi ülesandeid, on suur osa võistlusest keskendunud väljakutsetele, millega me kõik igapäevaselt kokates ikka ja jälle rinda pistame. Näiteks, mida teha külmkapis olemasolevast ja kuidas meelitada lapsi parema meelega juurvilju sööma.