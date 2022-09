Tööandja, kes mõtleb igal võimalikul moel ka töötajate lastele

Maxima Eesti jagab oma töötajate hästi õppivatele lastele stipendiumit sellest aga oluliselt pikemat aega, juba 2011. aasta sügisest. Maximalisti nime kandvale stipendiumile saavad kandideerida kõik jaeketi töötajate lapsed, kes õpivad 4.-11. klassis ja kelle viimase õppeperioodi keskmine hinne on 4,6 või rohkem. Stipendiumi suurus on 40 eurot kuus.

Nii on ühel tublil õppuril eduka õppeaasta eest võimalik saada stipendiumit üheksa kuu vältel, kokku 360 eurot aastas. 2011. aastast on Maxima heade õpitulemuste eest premeerinud enam kui 6300 last. Kokku on 11 õppeaasta jooksul stipendiumiteks jagatud enam kui 400 000 eurot. Keskmiselt on igal poolaastal olnud 140-150 stipendiumisaajat.

Stipendiumile saab kandideerida ühe õppeaasta vältel kaks korda – septembris ja jaanuaris. Augusti keskpaigast algaski esimene stipendiumi taotlusvoor 2022.-2023. õppeaastaks, kestab see 30. septembrini. Alanud õppeaastaks on stipendiumitaotluse ära esitanud juba nii nende töötajate lapsed, kes on seda mitu korda saanud kui ka need, kelle jaoks oleks see esmakordne.

Toetab peredega töötajaid ka muul moel

Mitu aastat ehk 2018. aastast alates on Maxima töötajate lastele mõeldud stipendiumi saanud näiteks Kohtla-Järve Ahtme linnaosas tegutseva Maxima XX poe saalitöötaja Svetlana Omelchenko laps, kes läks sellest sügisest 11. klassi ja on juba uueks õppeaastaks taotluse ära esitanud. „Stipendium leevendab minu isiklikke lapsega seotud kulude koormat ning annab lapsele võimaluse saada isiklikuks tarbeks raha,“ põhjendab Omelchenko.

Samas esimest korda esitas sel aastal oma vanima, 8. klassi läinud tütre stipendiumi saajate hulka jaeketi kontoris, Maxima avalike suhete ja turunduse osakonna selles suvest tööle asunud kaubandusturunduse spetsialist Kristina Käit-Kattel, kes usub, et sellega kasvab ka lapse motivatsioon hoida edaspidigi oma hinnete tase kõrgel. Ühtlasi märkis kolme lapse ema, et ta ei tea ühtegi teist tööandjat, kes niiviisi oma töötajate lapsi heade õpitulemuste eest premeeriks.