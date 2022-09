Black Food Festivali programm! Mida oodata?

Väiksematele Black Food Festivali külastajatele on avatud töötuba „Gastronoomilised struktuurid“, mida viib läbi toidudisainer Helis Heiter. Võib öelda, et tegemist on sissejuhatusega toidumaailma. Lastel on võimalus oma loovus valla lasta, kasutades selleks erinevaid toiduaineid.