PELMEENIRITUAAL HIINA MOODI: mäkerda kogu perega ja kõht saab täis

„Taigna tegemine oli alati selline mõnus lapsepõlve mäkerdamine,“ meenutab Zhuoya hellalt. Peale mõningat pusimist sai kokku just täpse konsistentsiga massi, mida siis rullima asuda. Samal ajal käis laua teises otsas kibe hakkmistöö, et täidiseks vajalikud koostisained kõik peeneks saada. Kui täidis koos– headel päevadel koos lihaga, vaesematel ainult köögiviljadest – algas kõige lõbusam osa ehk pelmeenide kokkukeeramine. Tegevus, mis näib pealtnäha lihtne, aga on tegelikult nii mõnegi kopakäpast eurooplasest pelmeenikeeraja vanduma ajanud. „Asi on näpuosavuses ja harjutamises,“ teab Zhuoya. Pelmeen ei tohi olla liiga punnis, et äärtest hakkaks vahelt täidist nõrguma. Servade kokkusurumine on omaette delikaatne kunst, millele Zhuoya ja tema kolleegid eestlastele õpitubasid korraldades erilist tähelepanu pööravad.