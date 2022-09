Pagarid õpetavad: neid nippe järgides sünnib ideaalne kohupiimakook

Valmis kook peab võdisema

Kookide puhul oleme ikka harjunud noaotsaga sisse suskama ja vaatama, kas nuga jääb puhas – see on tavaliselt märk sellest, et kook on valmis. Kohupiimakookide puhul tasub aga silmas pidada, et valmis kook peab keskelt veel õrnalt võdisema. See on täpselt õige hetk kohupiimakoogi ahjust välja võtmiseks, sest siis valmib kook selle sisemuses peituva kuumuse toel järelküpsemise käigus ning tulemus saab mõnusalt mahlane. Pea meeles, et see käib just kookide kohta, millel on peal rikkalik kohupiimakate!