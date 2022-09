Suurte ja väikeste maiasmokkade lemmik: kohupiima-küpsisetort mustikatega

Küpsisetort võib olla paari koostisosaga lihtne magusroog või ka keerulisem kokandusime. Kuid üks on kindel – selle valmistamisel tuleb juhinduda enda fantaasiast ja maitsest. Hea küpsisetordi ainus salanipp on see eelmisel päeval valmis teha ning üle öö külmikus hoida. Just siis on tulemus suurepäraselt mahlane ja hõrk.