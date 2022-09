KUULA SAADET | Vala välja! #78: Veini ei suuda isegi mitte sõda tappa!. Stuudios Ukraina veinitootja

Svetlana on sõja võitmises täiesti kindel ja ütleb, et need viinamarjad, mis sellel sügisel põldudelt korjatakse ning millest vein lõpuks pudelisse saab, on tõeline „vabaduse vein“. Kuid selleks, et seda veini mekkida saaks, on minna veel pikk ja raske, konarusi täis tee. Nimelt on puudu nii inimestest, kes põllule tööle läheksid, pudelitest, kuhu vein villida, korkidest, rahast ja kõigest muust. Kuid nagu ikka leiavad ukrainlased kõigele lahenduse ja Ukraina vein elab edasi.