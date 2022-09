Kastmete tootja Heinz tegi päris ketšupi plekkidega rõivakollektsiooni — need pole plekid, vaid hoiak!

Ketšupikuningas andis välja koostöös Oaklandi säästukauplusega ThredUp Heinz Vintage Drip kollektsiooni, mis on esimene omataoline moesari. See sisaldab 157 pruugitud tänava- ja disainerrõivast, millel igaühel on päris Heinzi ketšupi plekk. Reklaamlause deklareerib - kui see on Heinz, siis see pole plekk, see on hoiak.