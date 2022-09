Kuula - Eesti meepealinnal on haaret

Kui omal ajal, 14 aastat tagasi, korraldas Karksi-Nuia Aiandus-mesindusselts esimese meefestivali, osutus see nii edukaks, et festivali korraldatakse nüüd iga aasta aina uuesti. Vähe sellest, festival on kasvatanud oma sisu ja mõõtu nii suureks, et korraldatakse isegi meeteemalist luulevõistlust, kus eelmisel aastal osales 700 luuletust ja meetoitude võistlust.