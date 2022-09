Maagiline must | Musta värvi kasutamine köögis vajab mõttejulgust ja teadmisi. Kuidas teha musta värvi toitu? Miks šikilt must köögimööbel ei pruugi olla parim?

Must on stiilne, kuid musta värvi seostatakse harva toiduisu ja ahvatlusega. Ometi annavad paljud söödavad taimed tumelilla ja peaaegu süsimustana märku suurest antioksüdantide sisaldusest. Lisaks sellele on loomset tinti ja toiduvalmistamistekkelisi põnevaid tooraineid, mida esindab must küüslauk.