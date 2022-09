Viimane võimalus tellida Ukrainast maailmaklassi veine

„Peamiselt aga võitsid tellijate südamed ikka need veinid, mida Ukrainas toodetakse. Need on äärmiselt kvaliteetsed ja põnevad. Ukraina on üldse meile veinimaana tundmatu ja nii oli kõigil põnev uusi veinimaju avastada. Ääretult palju jäi ka loomulikult veel avastamata,“ selgitab Pärn. Nii ongi lisaks juba tuttavatele Stakhovsky, Beykushi ja Chizay veinimajadele sellel korral võimalik tellida veine ka täiesti uuelt veinitootjalt Fathers Wine’ilt. Ukraina uus tõusev täht valmistab oma veine Ternopili oblastis, kust tulevad näiteks Ukraina parimad roseeveinid.

Ukraina väiketootjate veinid jõuavad Eesti turule hetkel vaid seetõttu, et Ukrainas endas on peaaegu et võimatu veine turustada – vahuveinide müük on lõppenud peaaegu 100-protsendiliselt. Samas on kohe valmimas põldudel uus saak, mis vajab koristamist. Puudu on aga kõigest: tööjõust, kes viinamarjad koristaks, pudelitest, kuhu varasem saak villida, turust, kus oma tooteid õiglase hinnaga müüa, ja nii edasi. Pärn ütleb, et kui Hersoni oblast peaks lähiajal agressori käest vabastatama, saab tõelise selguse, mis seisus on sealsed veinitootjad.

„Infot sealse olukorra kohta on vähe ja inimesed ei julge infot jagada ka. Kõige selle kohta saab aga küsida otse sellel nädalal Eestit külastavalt Beykush Winery juhilt Svitlana Tsybakilt, kes on samal ajal ka Ukraina väikeveinitootjate ühenduse juht. Temaga on nii Tartus kui ka Tallinnas avalikud kohtumised,“ lisab Pärn.

Äsja alanud tellimisperioodil on pakkumisel palju auhindu võitnud veine. Nagu mainitud sai, siis saab taas tellida maailmakuulsa tennisisti Serhi Stahhovski Taga-Karpaatias valmistatud veine, samuti otse rindejoonel valminud Beykush Winery tooteid. Uuesti tuleb tellimisele ka eelmisel korral suurt populaarsust nautinud Chizay veinimaja valmistatud Taga-Karpaatia mull, Karpaatide oma marjast „Chersegist“ greibinootidega hõrk sekt.