KUULA SAADET | Jõgevamaa maitsed ja toidud on nagu kirju lapitekk

Jõgevamaa Koostöökoja kohaliku toidu spetsialist Ülle Jukk ütles, et Kesk-Eesti toitudest on praegu vähe infot leida, pigem teavad inimesed Mulgi, Peipsi või Setu toitusid. Kuid see on kindel, et juba ammu kasvatati ohtralt teravilja, mille kõrvale osteti kalakaupmehe käest Peipsi järvest pärit väga luist, kuid hea maitsega kiiska.