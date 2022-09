5 põhjust, miks peaks traditsiooniline kohupiim iga päev sinu toidulauale kuuluma

Need on vaid mõned näited kohupiima kasulikkusest ja kasutusvõimalustest. Järgnevalt toome välja viis põhjust, miks see väärt piimatoode peaks iga päev sinu toidulauale kuuluma.

Kohe söömisvalmis valguallikas

Alma traditsioonilistes kohupiimades on valku olenevalt maitsest 15–18 grammi 100 grammi kohta. Sealjuures on kohupiim kohe valmis söömiseks ega vaja tingimata kuumutamist või valmistamist, nagu valgurikas liha või munatooted. Suur valgusisaldus teeb kohupiimast ka suurepärase valiku trennijärgseks vahepalaks.

Valgud, mis koosnevad erinevatest aminohapetest, on teadupärast meie organismi peamisteks ehitusallikateks. Sealjuures on kohupiimas sisalduvad valgud kõrge biokvaliteediga, sest aminohapped neis on meie organismile kergesti omastatavas vahekorras. Tasub ka teada, et kohupiimas leiduvad piimavalgud hõlmavad kõiki organismi talitluseks vajalikke (sh ka asendamatuid) aminohappeid.

Taljesõbralik vahepala

Kas teadsid, et magustamata kohupiimas on vähe süsivesikuid? Alma maitsestamata traditsioonilistes kohupiimades jääb süsivesikute sisaldus 3,3 kuni 3,4 grammi juurde 100 grammi kohta. See teeb neist ideaalse valiku neile, kes soovivad süsivesikute tarbimist kontrolli all hoida, kas kaalu jälgimise või mõne muu põhjuse tõttu. Niisiis – järgmine kord, kui magusaisu kimbutab, asenda šokolaad kausikese maitsestamata Alma traditsioonilise lahja või koorese kohupiimaga! Magustamiseks kasuta näiteks banaani, datleid või kuivatatud marju.

Fosfor ja kaltsium käsikäes

Kohupiimas leidub tublisti nii fosforit kui ka kaltsiumit. Nende mineraalide hea suhe kohupiimatoodetes võimaldab organismil eriti tõhusalt just kaltsiumi omandada. Kaltsium on inimese kehas enim leiduv mineraal ning sellel on oluline roll luutiheduse, vere hüübimisprotsesside ning vererõhu ja kolesterooli normis püsimise juures. Fosfor aitab aga kaasa organismi energiavahetuses osalemisel, aju ja kesknärvisüsteemi töös ning B-grupi vitamiinide aktiveerimisel.

Kohupiima süües hoolitsed oma aju eest