4 RETSEPTI | Halloweenist üle jäänud kõrvitsa saad panna marinaadi või teha sest moosi

Kui Piña Coladal oleks võimalus moosiks saada, siis selle retsepti järgi oleks see täitsa võimalik! Mahe kõrvits ja kreemjas kookos sobivad ootamatult hästi ning kookoshelbed lisavad parajat tummisust. Maitsete ­sidujana on mõrkjas rumm ja hapu sidrun väga heas vahekorras.

Õunaäädikaga kõrvits jääb marineerides mahedalt naturaalne, sidrun ja ingver lisavad aga just parasjagu särtsu.

Valmista seda vürtsikat tšatnit kas kõrvitsaga – hea süüa talvel verivorsti kõrvale – või suvikõrvitsaga, et võtta seda grillvorsti lisandiks suvel. Naudi vürtsmoosi ka juustudega, lisa seda pirukatele-pitsadele ja liharoogadele. Tore on vürtsmoosi keeta jõulu­kingituseks. Siis kalla see väiksematesse purkidesse, siinsest kogusest saad 2–3 purgikest.