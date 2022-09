Keerukalt kokku hoidvat toor-ainet aitavad kotletitainaks siduda kaera-helbed ja kuna neil on omadus paisuda, siis võib taina juba mõni tund varem kokku segada.

Mac & Cheese on toit, mis kipub kõikidel sööjatel suunurgad rahulolust ülespoole vedama. Kui seda kombineerida kuldse kõrvitsapüree ning sügav-kollase rikkaliku Cheddari juustuga, siis on kindel, et ühtegi makaroni sellest ahjust läbi käinud krõbeda pealispinnaga pastaroast järele ei jää.