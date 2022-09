KUULA SAADET | Moe piiritusetehase ajalugu on tihedalt põimunud Eesti ajalooga

„Kõigis Euroopa toidukultuurides on alkohol lahutamatu toidukultuuri osa ja Eestis on selleks juba ajalooliselt olnud viin ehk me jääme nii-öelda viinavööndisse. Juba vanasti kutsuti näiteks oktoobrit hoopis viinakuuks,“ muigas Luhaste. „Kui vaatame mõisate juures töötanud viinaköökide paiknemist kaardilt, siis võime öelda, et üle Eesti tegeleti viinateoga, kuid suured viinatööstused koondusid just Virumaale, sest siit oli hea toodangut viia Venemaale. Täpsemalt Peterburi turule.“