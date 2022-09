KUULA | Suvi jätkub Hiiumaal veel septembriski

Vananaistesuve projektijuht Ly Johanseni sõnul on festival nagu vihmavari, mis katab kogu saarel toimuvad septembrikuu sündmused. „Tahame, et saar oleks lukust lahti nii nagu meie kolm majakat on lukust lahti ja ootavad külastajaid. Samamoodi kestab meie navigatsiooniperiood septembri lõpuni. Kõik sadamad on avatud ja ootavad külalisi,“ lisas ta.