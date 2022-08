10 fakti musta pässiku kohta, mida sa ei teadnud

Rikkaliku melaniinisisalduse võttu võib must pässik aidata kaitsta nahka ja juukseid päikesekahjustuste vastu. Melaniinid aitavad parandada DNAd ja mitokondrite tervist, mõjutavad ainevahetust ja kaitsevad valguse ja kiirguse eest. Eelkõige on seentes esinevatel melaniinidel nende antioksüdantsete ja geeni kaitsvate omaduste tõttu tugev põletikuvastane toime. Melaniinid võivad vähendada rasvhapete oksüdatsiooni ja membraanide kahjustamist, aidates oluliselt kaasa naha tervise tagamisele.

Musta pässiku ingliskeelne nimi chaga tuleneb vanavene sõnast ‘чага‘, mis tähendab seent. Musta pässikut on esimesena tõestatult mainitud 16. sajandi alguses. Mustast pässikust on rahva- ja botaanilises meditsiinis kirjutatud kogu Ida-Euroopas, esimesena uuris seda teaduslikult ja klassifitseeris Tartu Ülikooli professor Dragendorff 1864. aastal.

Pärast korjamist kasvab must pässik uuesti korjamiseks sobivasse suurusesse kolme kuni kümne aastaga ja see tsükkel kestab kuni puu sureb. Musta pässiku äralõikamine ei tapa organismi ja seeneniidistik kõdundab puud aeglaelt edasi.

Must pässik koosneb eelkõige peremeespuu puidu lignaanidest ja neisse tunginud seeneniidistikust. See sisaldab kasulikke kase ühendeid nagu betuliin ja betuliinhape.

2. Must pässik on peaasjalikult puidukiud ja sisaldab kaseühendeid

Musta pässikut peetakse sageli sklerootsiumiks ehk seenemügaraks, mis on tihe seeneniidistiku mass, aga see pole tehniliselt võttes õige, sest seeneniidistik moodustab mustast pässikust ainult 10%.

See, mida me kutsume mustaks pässikuks, on Inonotus obliquus seenega nakatunud must mass, mis leidub peaaegu eranditult ainult kaskedel. Mass koosneb kase kõdutukkidest, mis on läbi põimunud mütseeliga.

Võiksid siis küsida, et mis see must pässik täpsemalt on?

Põhjus on selles, et laboris saab kasvatada ainult mütseeli, mitte musta pässiku välist osa.

Laboris kultiveeritud mustal pässikul (kahjuks on selline asi olemas!) on erinev koostis ja raviomadused, sõltuvalt tingimustest, milles see on kasvatatud.

8. Kultiveeritud must pässik ei ole must pässik!

Tegelik seen (viljakeha) moodustub surnud (seisvate või langenud) puude koore all. Pärast puu surma eraldub selle koor aeglaselt paljastades eoskarpi (viljakeha). See viljakeha on hallikas lame õhukesekihiline poorne mass!

On küll, aga me näeme seda harva.

Kuna must pässik on tegelikult puu seenvähk ja mitte seen tavalises mõttes, tekib küsimus: kas mustal pässikul on üldse viljakeha e seen?

Kuigi musta pässikut on endiselt palju, tuleb selle kogumiseks minna üha kaugemale. Populaarsetes korjamiskohtades võidakse seda liiga palju koguda ja nii tekib arvamus, et must pässik on ohus.

Soome Loodusvarade Instituudi Luke hinnangul nakatab must pässik 6-30% kõigist Soome ja Rootsi kaskedest. (Eestis on tõenäoliselt samasugune tase.)

Aruandes märgiti, et must pässik nakatab üle 20 protsendi kõigist Venemaa kaskedest.

2004. aastal käis Oregoni Osariigi Ülikooli mükoloog David Pilz Venemaal, et uurida, kas musta pässiku korjamine on loodussäästlik või mitte. Tema aruanne on siiani kõige üksikasjalikum saadaval olev ülevaade musta pässiku korjamise kohta. Aruandes tõdeti, et „loodusliku musta pässiku varud on hiiglaslikud ja ja on vähe tõenäoline, et selle korjamisega võib liigile Inonotus obliquus lähemas tulevikus kahju teha.“

Soomes oli teise maailmasõja ajal puudus kohvist. Musta pässikut hakati kasutama kui väga head kohvi asendajat, mida tunti nime all Tikkatee (rähni tee). See oli esimene kaubanduslikult pakendatud musta pässiku toode.

Metsikul mustal pässikul kulub kolm kuni viis aastat, enne kui see on valmis korjamiseks, ja paljus pässikus leiduvad kasulikud ühendid, nagu betuliin ja betuliinhape, on pärit kaselt. Kui must pässik kasvab laboris, siis ei ole see seotud kasega ja need olulised kaseühendid puuduvad. Kui pole musta väliskihti, pole melaniini.

9. Räpane must pässik võib olla kahjulik!

Kui must pässik pole korralikult puhastatud, siis võib see sisaldada ämblikukakat ja kes teab veel, mida!

Kui seda ei kuivatata puhtas keskkonnas (saun ei ole puhas keskkond) õigel temperatuuril, võivad kiiresti tekkida hallitusseened ja bakterid. Kui inimestel on pärast musta pässiku tõmmise joomist kõhuhädasid, siis tähendab see, et ilmselt ei olnud tootmine kuigi hügieeniline.

Nagu paljud seened, imab ka must pässik endasse ümbritsevas õhus ja vees leiduva. Seega on oluline veenduda, et sinu must pässik on „mahe“ – korjatud puhtast metsast kaugel metsatöömasinatest ja tiheda liiklusega teedest. Mürgine must pässik ei ole naljaasi.

Küsi oma musta pässiku või selle tõmmise tarnijalt alati laboratoorseid tõendeid selle mikrobioloogia, radioaktiivsuse, pärmide ja hallitusseente kohta.

10. Tõmmisest ei piisa, et kõik musta pässiku kasulikud omadused kätte saada.

Kõik musta pässiku tõmmised ja teed ei ole valmistatud ühemoodi. Sõltuvalt kasutatud musta pässiku kogusest, valmistamise ajast ja temperatuurist, võivad mõned neist olla palju kangemad. Kuumaveetõmmised on erineva melaniini, polüfenoolide, polüsahhariidide ja beetaglükaanide sisaldusega vastavalt sellele, kuidas need on täpselt valmistatud. Vees lahusutvate ühendite kompleksil on suur hulk potentsiaalselt kasulikke omadusi - need aitavad võidelda viiruste vastu, stimuleerida immuunsüsteemi, parandada ja tugevdada naha seisundit ning kaitsta UV-kiirguse ja vabade radikaalide poolt tekitatud oksüdatiivse stressi eest. Lisaks on see rikkalik igapäevast tervist ja heaolu turgutav lisand, mis on pungil antioksüdante, olulisi vitamiine, mineraale ning aminohappeid.

Etanoolis (alkohol) ekstraheerimise tulemusena tekib tinktuur, milles on kõrgem triterpeenide, steroolide ja ligniini tase. Need aga annavad mustale pässikule kõige imeväärsemad omadused, sealhulgas vähivastase toime, immunomoduleeriva toime ja rakkude taastumise hõlbustamise. Immuunsüsteemi modulatsioon aga on just see, mis on meile kõigile praegusel ajal eriti tähtis.

