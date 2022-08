Maitserikas MUST saadaval Stockmannis

September on ideaalne aeg, et koos Black Food Festivaliga kogu see maitsevikerkaar Sinuni tuua. Sel puhul on Stockmann Delikatessi meeskond loonud gurmeeleti valikusse nii maitse- kui nägemismeelt erutavad uued musta värvi tooted. Marjasalat kuivatatud roosilehtede ja ingverisiirupiga loob meie letil kindlasti luksusliku visuaali, lõuna ajal paitab kõhtu soe läätsesalat oliivide ja päikesekuivatatud tomatitega, teravamate maitsete austajaid ootavad musta värvi juustunagitsad peekoni ja tšilliga. Õhtusöögi aitab erilisemaks muuta musta riisi salat mango ja röstitud India pähklitega ning maiasmokad leiavad musta värvi ahvatluse šokolaadi-lagritsa mousse’i näol.