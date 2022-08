Vaata, kuidas Eesti üks suuremaid jaekette suudab hoida toiduhinnad ka kalli elektri ajal odavana

Kuigi juustu, piima või liha ostukorvi pannes ei pööra sa ilmselt tähelepanu, millised külmikud ja külmletid aitavad poe töös hoida ja tagavad toodete õigel temperatuuril hoidmise, on nii jaeketi kui ka tarbija rahakoti jaoks tuntava vahega, milliseid külmutusseadmeid kaupluses kasutatakse.

Oluliselt säästlikumad külmikud

Kas sina teadsid, et ühe toidukaupluse elektrikuludest umbes pool tuleb tihti nendest külmikutest, milles säilitatakse nii müügisaalis kui tagaruumides hoitavat kaupa? Seetõttu oli Maxima XXX kauplus Haaberstis, Tallinnas viie aasta eest esimene Maxima grupi kauplus kogu Baltikumi peale, kus võeti kasutusele CO2-põhised külmutusseadmed.

Erinevalt vanadest seadmest, mis eritavad tuhandeid CO2 ekvivalente, on CO2-põhiste külmutusseadmete heitekogus minimaalne. Ka on nad vanade külmutusseadmetega võrreldes ökonoomsemad, vähendades elektrikulusid 10% ulatuses. Sellised CO2-põhised külmutusseadmed on praeguseks kasutusel juba kõigis Maxima super- ja hüpermarketites ehk XX ja XXX kauplustes Eestis, mida on kokku 25.

Ka Maxima väiksemates, X formaadi kodukauplustes, mida on Eestis kokku 58, hakati juba 2018. aastast üle minema veeahelasüsteemil põhinevatele külmutusseadmetele, mis on sarnaselt CO2-põhistele seadmetele keskkonnasäästlikumad ja aitavad ühtlasi energiakulusid kokku hoida.

Lisaks on Maxima kõigi viimase kolme aasta jooksul renoveeritud või uute kaupluste puhul Eestis võtnud kasutusele keskkonnasüsteemid, kus on soojustagastuse võimalused senisest suuremad. Inimkeeli tähendab see, et hoone jääksoojust saab ära kasutada kas tarbevee soojendamiseks või suunata ventilatsiooni kütteks. Sellegi arvelt on taas võimalik energiakulusid kokku hoida!

Peagi LED-valgustid veel enamates kauplustes