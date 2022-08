Eesti toit ruulib! Eesti toidu kuul avavad oma uksed triiphooned ja mõisad, talumuuseumid, kohvikud ja turud, sügislaadad ja festivalid risti ja põiki üle Eesti

Black Food Festival pakub sellele küsimusele mitu vastust. Must ei ole tehis. Must on päris. Kohv, šokolaad, marjad, küüslauk, leib. Musta jagub veel muudesse ja üha haaravamatesse kooslustesse. Pasta, burger, juust, jäätis, palsamiäädikas. Tegelikult ei ole midagi, kuhu must ei passi. Must sobib ka muusikasse. Seda mitmekesist musta paletti Black Food Festival avastamiseks ja jagamiseks pakubki.



Black Food Festival jõuab sel aastal juba teist korda Eestisse! Olles külastanud nii Berliini, Londonit kui New Yorki, seab Black Food Festival end laupäeval,

17. septembril sisse Tallinnas Põhjala tehases.

Meie festivali eesmärgiks on avada uksed loovusele ja eksperimentaalsusele toiduvallas ja see kõik ühendada üheks meeldivaks linnafestivaliks mustade ööde keskel. Seega maitseid igale meelele saab ses päevas olema nii mis mustab!



Kuupäev: 17. september

Asukoht: Põhjala tehas, Tallinn



Piletid müügil www.blackfoodfest.ee