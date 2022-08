Pokteilide maakond tervitab Kurjailma festivaliga

Järvamaa selle sügise magnet on terve septembri vältav „Kurjailma“ festival, mille avalöök on 3. ja 4. septembril toimuv Muuseumitee. Järvamaa Toidupiirkonna juht Kristina Gudinase sõnul on Järvamaa rikas oma muuseumide poolest ning seekord on projektiga seotud ainult Järva valla muuseumid ja neidki on juba kümme.