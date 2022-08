Kõik on kuld, mis särab astelpajupõõsas! Astelpaju väikeseid vilju ei nimetada asjatult imerohuks - neis on rohkesti vitamiine. Mida vitamiinipommidest teha?

Legend räägib, et Vanas Kreekas lisati astelpaju lehti ja noori oksi võistlushobuste sööda hulka, mis mõjunud hobustele nii hästi, et lõi karva läikima. Seda tarkust kasutatakse ka tänapäeva hobuste peal ja see töötab. Astelpaju lehed olnud lemmiktoiduks ka lendavale ratsule Pegasusele, siit ka astelpaju nimi Hippophae (kreeka k. hippos – hobune; phaos – särav, läikiv). Astelpaju viljad sisaldavad väga palju vitamiine, mis on ka inimorganismile kergesti omastatavad ja säilivad hästi ka töötlemisel, seega on igati õigustatud astelpajuviljade kasutamine tervisliku toitumise põhimõtteid silmas pidades, nii toorelt kui ka igal viisil töödeldult. Mida valmistada astelpaju marjadest?