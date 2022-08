KUULA SAADET | Avatud triiphoonete ja aedade päev lummab külastajaid

Sagadi mõisa peakokk Maren Rits ütles, et kui eelmine aasta oli Põhja-Eesti maitsete aasta, siis tegid nad tublit uurimustööd, et teada saada, millised toidud on olnud ajalooliselt põhikomponendid. „Meilegi üllatuslikult selgus, et piirkondlik toit on baseerunud neljale alustalale: kartul, oder, kala ja viin,“ loetles Rits. „Viin kuulub nimekirja seetõttu, et ajalooliselt on Põhja-Eestis olnud palju viinakööke.“