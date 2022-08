Edulugu! Metsikult menukas minipannkoogikohvik, kus ei ole ühtegi klienti — on ainult oodatud külalised

Edith Mihkelson ja Tiina Sokolova on koos asju ajanud juba aastast 2001, kuid külalislahkuse valdkonnas on nad mõlemad toimetanud juba palju kauem. „Ütleme alati, et meil on kahepeale kokku toitlustuses töötamise kogemust juba 50 aastat, see kõlab ikka palju uhkemalt kui 25. Las siis mõtlevad, et me oleme hästi vanad, küll pilti nähes siis üllatuvad, kui rõõsad ja ilusad me tegelikult välja näeme,” itsitavad nad kahekesi. Tuttavaks said nad hotellinduses töötades ning klapp oli algusest peale hea ning juttu jätkus kauemaks.