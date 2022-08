Unistad uuest köögist? IKEA värskes kaupluses on suur valik taskukohast köögimööblit ja köögitarvikuid

Poekülastaja teekond algab teisel korrusel paiknevast näidistesaalist. Klientidel on võimalik eri tooteid koduses keskkonnas näha ja proovida ning seeläbi leida just enda koju sobiv sisustuslahendus. „Näidistoad peegeldavad kohalike elanike vajadusi ja unistusi ning illustreerivad meie teadmisi kohaliku turu eripäradest. Enne poe rajamist viisime läbi kodukülastusi ja küsitlusi, et mõista, milline on Eesti elanike kodune elu ning sellega seotud väljakutsed ja vajadused. Saadud teadmiste põhjal pakumegi sisustuslahendusi,“ ütles Strickland. Külastajad saavad mööblit ja aksessuaare soetada samal päeval või planeerida kodusisustuslahendusi vastavalt oma vajadustele.