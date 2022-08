Põhjala tehases kohtuvad talud linnarahvaga

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats julgustab kõiki laadale tulema ja tutvuma talutootjate laia valikuga. „Laadal on esindatud suur hulk otsetootjaid ja põllusaaduste kasvatajaid. Miks mitte soetada endale just laadalt vajalikud talvevarud? See on ka heaks võimaluseks sõlmida otsekontakte, et rikastada edaspidigi oma toidulauda eheda Eesti toiduga,“ sõnas Ats.