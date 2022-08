RETSEPT | Seenehoidis võiga — selle hoidise tegemine on käkitegu, kuid maitse see-eest kuldaväärt

See ammune retsept on pärit Inglismaalt. Seda valmistamisviisi, kus sulatatud või kihi all seeni säilitati, kasutati seal sageli ja nüüd tasub meil ka see üle võtta. Seened võis on väga sarnane rillette’iga – lihamääre, mis on valmistatud linnu- või sealihast. Selleks retseptiks kasuta pigem väikeseid kukeseeni, suured seened haki väga peeneks. Nii lihtne see ongi!